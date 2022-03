Ohne Putins Öl und Gas – so geht’s

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren abhängig gemacht von russischer Energie. Das könnte uns nun teuer kommen – nach Putins Angriff auf die Ukraine. Wie halten wir unsere Wirtschaft am Laufen, unser Leben und unseren Lifestyle? Können wir auf Öl und Gas aus Russland verzichten? Was nutzen wir stattdessen?

Darüber reden wir heute mit Kerstin Klein in Washington, die gerade unterwegs war in Kalifornien, wo riesige Lithium-Vorkommen schlummern. Wir sprechen mit Julie Kurz in Berlin, die gerade Wirtschaftsminster RobertHabeck zu den Öl-Scheichs in Katar und in die Emirate begleitet hat. Und der Volkswirt Rüdiger Bachmann ist dabei. Er wird uns helfen, den globalen Energiemarkt, der so komplex und aber auch faszinierend ist, besser zu verstehen.

