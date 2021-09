Obdachlosigkeit: Nöte und kreative Ideen

Jede Nacht sind in Europa mindestens 700.000 Menschen obdachlos. Das sind 70 Prozent mehr als noch vor 10 Jahren. Die EU will das Problem nun anpacken: Bis 2030 soll die Obdachlosigkeit beendet werden. Aber wie realistisch ist das? Die Europa-Abgeordnete Katrin Langenspiepen erklärt, wie das funktionieren soll.ARD KorrespondentinKatharina Wilhelm erzählt, wie Corona die Situation der Obdachlosen in Kalifornien zusätzlich verschärft. Und Gudrun Engel aus dem ARD Studio Brüssel berichtet von einem kreativen Projekt in den Niederlanden, einem speziellen Schlafsack, der Obdachlose auch bei Kälte warm hält.