Nach dem Schlusspfiff- Wie nachhaltig sind die WM-Versprechen?

Die Versprechen der FIFA mit Blick auf die WM sind groß: „Eine Weltmeisterschaft zum Wohle des Fußballs", „Ein Motor für gesellschaftlichen Wandel in einer ganzen Region.“ Aber was bleibt nach dem Abpfiff des Finales, wenn der Fußballzirkus Katar wieder verlässt? Darüber lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Aber einen Hinweis gibt der Blick auf die vergangenen Weltmeisterschaften in Russland, Brasilien und Südafrika. Die ARD-Korrespondent:innen Demian von Osten, Anne Herrberg und Jana Genth nehmen uns mit in die drei Länder und zeigen, dass von den meisten Träumen nur wenig übrig geblieben ist.