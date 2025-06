Myanmar – Thailand: Leben nach dem Beben

per Mail teilen

Ein Jahrhundert-Erdbeben erschüttert Myanmar und Thailand. Über anderthalb Minuten bebt die Erde, Wohnhäuser stürzen ein, Tausende Menschen sterben. Das Epizentrum liegt bei Mandalay, doch selbst in Bangkok schwanken die Hochhäuser und eines wird sogar zur Todesfalle. Zwei Monate später ist Myanmar fast schon vergessen – dabei kämpfen die Menschen nicht nur mit den Folgen der Katastrophe, sondern auch mit einem brutalen Bürgerkrieg, seit die Militärregierung die Macht im Land wieder übernommen hat.

Warum schaut kaum noch jemand hin? Welche Rolle nimmt China dabei ein? Und wie geht es den Menschen vor Ort? Philipp Abresch spricht im Weltspiegel Podcast mit ARD-Korrespondentin Christiane Justus aus Singapur über die aktuelle Lage, das Leid der Menschen und warum Hilfe kaum durchkommt.

Moderation: Philipp Abresch

Redaktion: Philipp Abresch, Udo Schmidt, Philipp Weber

Mitarbeit: Caroline Mennerich, Anna Stosch, Pia Janssen

Redaktionsschluss: 6.62025

