Magic Mushrooms – Kann der Trip uns heilen?

„Es war als hätte die Natur mit mir gesprochen, ich konnte sehen, wie das Wasser durch die Blätter fließt“ – so beschreibt eine Touristin im mexikanischen Hochland ihren Trip auf Magic Mushrooms. Tausende pilgern jedes Jahr ins Dörfchen San José del Pacifico, auf der Suche nach dem ultimativen psychedelischen Trip und nach tieferen Einsichten.

Aber auch Wissenschaftler:innen u.a. aus den USA, Deutschland und Finnland interessieren sich für den Wirkstoff. Fast euphorisch sind die Hoffnungen, denn Psilocybin soll Depressionen und Angststörungen heilen können. Selbst da, wo andere Medikamente nicht mehr wirken. Zu diesem Thema war ARD-Korrespondentin Marie-Kristin Boese für eine Weltspiegel Doku in Mexiko und denUSA unterwegs. Sie hat neugierige Tourist:innen getroffen und eine indigene Heilerin, die in ihrem Dorf alle möglichen Krankheiten mit psychedelischen Pilzen behandelt. Und sie hat sich angeschaut, was die Wissenschaft beweisen kann. Davon berichtet Marie im Podcast. Außerdem spricht Host Joana Jäschke mit Professor Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Er leitet eine große Studie in Deutschland und ist überzeugt, dass Psilocybin die Therapie von psychischen Krankheiten, wie Depressionen, revolutionieren kann.

Die neue Weltspiegel Doku "Magic Mushrooms: Zwischen Trip und Therapie" von Marie-Kristin Boese, findet ihr ab dem 01.03.25 in der ARD Mediathek:

