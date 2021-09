Lithium – Das weiße Gold der E-Mobilität

per Mail teilen

Die Nachfrage nach Elektro-Fahrzeugen steigt: im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der neu zugelassenen E-Autos verdreifacht. Für die wiederaufladbaren Batterien braucht es allerdings große Mengen Lithium – schon jetzt einer der begehrtesten Rohstoffe der Welt. ARD-Korrespondent Matthias Ebert war im Lithium-Dreieck in Südamerika unterwegs, wo die größten Vorkommen lagern, und spricht darüber, welche Folgen der wasserintensive Abbau für Mensch und Natur hat. Ingenieur Horst Kreuter erklärt, wie er bald auch in Deutschland Lithium gewinnen will und David Oudsandji erzählt, wie er mit seinen Freunden auf die Idee kam, Batterien aus E-Autos die Chance auf ein zweites Leben zu geben. *** Hier könnt ihr die Reportage von ARD-Korrespondent Matthias Ebert aus Bolivien, Chile und Argentinien anschauen:

https://www.ardmediathek.de/video/weltspiegel/weltspiegel-reportage-lithium/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2Y4ODA3NjU5LWM3ODMtNGVlMC1hNGY1LTcxYWI2MWJmNDAxZQ/