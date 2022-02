Liebe, Sex, Tabu - weltweit

Es ist das eine Gefühl, dass uns alle verbindet: die Liebe. Für manche völlig normal, für andere ein Tabuthema. Was bedeuten Liebe, Berührungen und Sex in anderen Ländern? In der aktuellen Podcast-Folge sprechen wir mit Daniel Satra in China, der es geschafft hat ein Paar zu einer Sexualtherapeutin zu begleiten. In Israel gibt es ganz eigene Regeln bei den ultraorthodoxen Juden für das gemeinsame Liebes- und Eheleben, darüber sprichen wir mit Susanne Glass. Und Gudrun Engel erzählt uns, wie es in unserem Nachbarland, der Niederlande, aussieht, das als liberal und weltoffen gilt.