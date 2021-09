Kryptowährungen: Hype oder gute Wertanlage?

Immer öfter wird über sie geredet: Kryptowährungen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin. Die Währung gibt es nur digital und nicht auf Papier und ist oft starken Preisschwankungen ausgesetzt. El Salvador in Zentralamerika hat Bitcoins als gesetzliches Zahlungsmittel erlaubt, als erstes Land der Welt. Was genau ist eine Kryptowährung, welche Vor- und Nachteile hat so ein digitales Finanzmittel? Das erklärt uns Markus Gürne, der Leiter der ARD-Börsenredaktion. Mit Christiane Meier klären wir, wieso Bitcoins die Umwelt im Bundesstaat New York verschmutzen. Xenia Böttcher aus dem ARD-Studio Mexiko erzählt uns, wie das Bezahlen in El Salvador mit Bitcoins bald ablaufen könnte.