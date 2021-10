Klimagipfel: Die Welt retten – aber wie?

per Mail teilen

Die CO2-Konzentration ist so hoch wie nie. Auch die Coronakrise konnte den Anstieg kaum bremsen. Nach zwei Jahren Pause findet Ende Oktober der 26. Weltklimagipfel statt. Schon vor Beginn werden schwierige Verhandlungen erwartet, viele nationale Klimaschutzpläne reichen immer noch nicht aus. Welche Erwartungen gibt es an den Gipfel, das klären wir mit dem Klimaforscher Prof. Dr. Mojib Latif. Und wir blicken nach Schottland mit Annette Dittert, wo Moorlandschaften gerade renaturiert werden, um CO2 speichern zu können. Antje Diekhans in Nairobi berichtet, wie der Klimawandel die Region um das Wahrzeichen Afrikas, den Kilimandscharo, beeinträchtig.