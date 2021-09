Kinderarbeit: Hungerlohn statt Schule

per Mail teilen

Nach aktuellen Schätzungen sind 152 Millionen Mädchen und Jungen weltweit Kinderarbeiter – zu jung für ihre schwere Arbeit. Sie werden vom Schulbesuch abgehalten und ihre körperliche und seelische Entwicklung kann Schaden nehmen. Doch wie bekämpft man eigentlich Kinderarbeit? Und was sind die Gründe dafür? Darüber sprechen wir mir Dr. Annette Franke, Direktorin im Büro der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Berlin. Außerdem berichtet ARD-Korrespondent Norbert Hahn von der Situation in Afrika – denn hier lebt fast die Hälfte aller Kinderarbeiter weltweit. Und ARD-Korrespondent Oliver Mayer-Rüth hat bei der Baumwollernte im Südosten der Türkei die kleine Sevilay getroffen. Moderation: Fumiko Lipp Redaktion: Brigitte Abold & Stefan Jäntsch