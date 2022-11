Katar warum nur ? - Mit Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger

“Ich war noch nie so zwiegespalten und hatte so wenig positive Emotionen mit Blick auf eine WM, wie in diesem Jahr”, sagt Thomas Hitzlsperger. Der Ex-Fußballprofi und ARD-WM-Experte hat die Vergabe des Turniers an den Golfstaat schon früh und laut kritisiert. Für eine ARD-Doku ist er nach Katar gereist. Hitzlsperger, der in Deutschland offen homosexuell lebt, trifft auch Mitglieder der LGBTQ-Community. Mit welchen Sorgen blicken sie auf die WM in ihrem Land? Außerdem reist Hitzlsperger nach Nepal – zu Hinterbliebenen von verstorbenen Arbeitern, die in Katar unter unmenschlichen Bedingungen WM Stadien oder Straßen bauen mussten. In dem Gespräch geht es auch um Verantwortung. Die der FIFA, aber auch der Fußballer, die in Katar auf dem Platz stehen werden.

Die Dokumentation von Thomas Hitzlsperger, “Katar, warum nur” in der ARD Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/video/dokus-im-ersten/thomas-hitzlsperger-katar-warum-nur/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuLzUzZmQ4YmEzLTExMWMtNGQ1Mi1iODExLTIzOGUwY2QxZjdkNw

Wer erfahren möchte, wie der Golfstaat tickt, sollte sich die Doku “Katar Inside” ansehen:

https://www.ardmediathek.de/video/weltspiegel/katar-inside/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2NjYWRmNDM2LTQ2YmQtNGY4OC04NWE0LTcxNDFjMDIwMmVkYQ

In dieser Folge des Weltspiegel Podcast erfahrt ihr mehr über die umstrittene Rolle der FIFA bei der Vergabe der WM und wir beleuchten, warum das kleine Land am Golf auf der großen Sportbühne mitspielen will:

https://www.ardaudiothek.de/episode/weltspiegel/katar-2022-wm-der-luegen/swr/12089479/