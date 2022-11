Katar Inside: So tickt der WM-Gastgeber

Die Schlagzeilen rund um die WM sind heftig: "Gekaufte WM", "Tausende Tote Gastarbeiter" oder "Terrorscheichs" - trotz aller Kritik rollt in genau 10 Tagen der Ball in Katar. Wir wollen in vier Sonderfolgen zur WM einen Blick hinter die Schlagzeilen werfen. In dieser ersten Folge schauen wir uns das Land selbst ein bisschen genauer an: Wie tickt das kleine Land am Golf? Wer hat das Sagen? Und wer das Geld? Wie leben die Menschen, wo arbeiten sie? Und wie steht es um die Frauenrechte? Gesprächspartnerinnen sind ARD-Korrespondentin Anne Allmeling (in Katar) und Weltspiegel Moderatorin Ute Brucker, die eine ARD-Doku in Katar gedreht hat, Katarer:innen getroffen und sich das Land abseits der Schlagzeilen angeschaut hat.

*******

Ute Bruckers Weltspiegel-Doku "Katar Inside" in der ARD Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/video/weltspiegel/katar-inside-oder-weltspiegel-doku/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2NjYWRmNDM2LTQ2YmQtNGY4OC04NWE0LTcxNDFjMDIwMmVkYQ