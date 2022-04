Jemen - 7 Jahre Krieg, wenig Hoffnung

Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe unserer Zeit. 80 Prozent der Bevölkerung ist auf Hilfe angewiesen, auf Nahrung und Medizin. Seit sieben Jahren herrscht im Jemen Krieg. Zur Zeit gilt eine zweimonatige Feuerpause (April und Mai), es ist die erste seit 2016, aber die ist fragil. Was bedeutet das für die Menschen im Land? ARD-Korrespondent Ramin Sina konnte seit Langem erstmals wieder in den Jemen reisen. Wir sprechen mit Christa Rottensteiner von IOM (International Organization for Migration) darüber, was der Bevölkerung fehlt und über die Hoffnungen von Marwan Abdulgafor. Er kommt aus dem Jemen und lebt seit 11 Jahren in Deutschland.