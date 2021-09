Israel - Keine stille Zeit im gelobten Land

Adventszeit in Bethlehem: Im letzten Jahr besuchten mehr als 3 Millionen Touristen die Stadt im palästinensischen Westjordanland. Jetzt ist der Ort menschenleer. Die Wirtschaft in Bethlehem leidet, aber nicht nur dort. In Israel und in den Palästinensergebieten gibt es auch andere Unsicherheiten außer der Corona-Pandemie: eine wackelige Regierung in Jerusalem und einen neuen US-Präsidenten. Darüber spricht Moderatorin Natalie Amiri mit den ARD-Korrespondenten Susanne Glass und Tim Aßmann aus dem Studio Tel Aviv.