Drogen, Menschen- und Waffenschmuggel: ARD-Korrespondentin Xenia Böttcher war unterwegs mit dem Sinaloa-Kartell, einer der mächtigsten Drogen-Banden der Welt, und erzählt von ihrem Einblick in die Drogenküche und warum sie an der Grenze zur USA den Dreh abbrechen mussten. Welche Macht das organisierte Verbrechen hat, zeigt sich aber nicht nur in Mexiko, wo es für eine der höchsten Mordraten weltweit verantwortlich ist. In den vergangenen Jahren wurden in Europa immer wieder Crystal Meth Labore entdeckt – und mexikanische Drogenköche festgenommen. Wie die Narcos nach Europa expandieren, erklärt Investigativ-Reporter Benedikt Strunz.