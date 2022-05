Inflation in der Türkei - Wen trifft es wie?

Gemüse, Fleisch, Kaffee, die Lebensmittelpreise haben sich in der Türkei mittlerweile verdreifacht. Das Land kämpft zurzeit mit einer Inflation von 70%. Das ist die amtliche Zahl. Wirtschaftsexperten sprechen sogar von 156 %. Zwar muss in der Türkei niemand hungern, doch die meisten Menschen können sich immer weniger leisten, jeder braucht sein Geld, um Nahrungsmittel zu kaufen bzw. für das Lebensnotwendige zu sorgen. Längst kommt weniger Fleisch, dafür mehr Gemüse auf den Tisch. Langsam schwinden auch die Zustimmungswerte für Präsident Erdogan. Was hat die türkische Regierung falsch gemacht, warum ist die Türkei so stark von der Inflation betroffen? Darüber sprechen wir mit Oliver Mayer-Rüth, Korrespondent in Istanbul, und mit Anja Kohl, Moderatorin der Sendung "Börse vor Acht" im Ersten.