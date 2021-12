Hotspot EU-Außengrenzen

Immer wieder waren die EU-Außengrenzen Thema in diesem Jahr. Gerade aktuell die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, aber auch andere EU-Außengrenzen spielen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel auf den griechischen Inseln kommen viele Geflüchtete an. Wie verändert sich die Asylpolitik der EU? Darüber sprechen wir mit der Weltspiegel-Moderatorin Isabel Schayani und mit Srdjan Govedarica, ARD-Korrespondent in Wien. Er hat zu illegalen Push-Backs an der bosnisch-kroatischen Grenze recherchiert. Und wir schauen in dieser Folge auf den aktuellen brisanten Grenzkonflikt zwischen der Ukraine und Russland, der auch Auswirkungen auf die EU hat. Darüber sprechen wir mit Fritz Pleitgen, er war jahrlanger ARD-Korrespondent in Russland und den USA.