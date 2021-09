Hoffnung Europa - Ziel Ceuta: und dann?

Die Bilder gingen um die Welt. Tausende Menschen versuchten vor wenigen Wochen in die spanische Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste zu kommen. Manche sind geschwommen, andere gingen durch den kurzfristig geöffneten Grenzzaun. Inzwischen hat Spanien viele Marokkaner wieder abgeschoben, aber wie kam es zu diesem Ansturm? Wurde jungen Menschen gezielt Hoffnung gemacht und wie hat die EU darauf reagiert? Darüber sprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge mit den Korrespondenten Stefan Schaaf aus dem ARD Studio Madrid und Alexander Göbel in Brüssel.

Redaktion: Petra Schmitt-Wilting und Heribert Roth