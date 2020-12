Die Stadt Pontevedra in Spanien hat die Autos aus der Innenstadt verbannt. In La Paz, Bolivien, pendeln 300.000 Menschen täglich mit der Seilbahn zur Arbeit. Und Kopenhagen, mit eigenen Rad-Schnellwegen und Brücken, gilt als Paradebeispiel für alle Fahrrad-Liebhaber. Welche dieser Lösung wäre auch in Deutschland denkbar? Oliver Lah vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie hat einige Ideen. Und wir schauen natürlich auch in die Welt: nach China, wo viele auf Elektroautos umsteigen, auch wenn gar nicht unbedingt ein ökologischer Gedanke dahintersteckt, wie Ruth Kirchner erzählt. Und Demian von Osten berichtet über modernen Nahverkehr in Moskau.