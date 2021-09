Gleichgeschlechtliche Liebe

Die Liebe, eigentlich das Schönste auf der Welt. Doch dafür ins Gefängnis oder auf offener Straße angefeindet werden? In Japan hat vor kurzem ein lokales Gericht entschieden, dass es verfassungswidrig ist, die gleichgeschlechtliche Ehe zu verbieten. Was genau bedeutet dieses Urteil und wie steht es um die Rechte und das Leben der LGBTQI Community weltweit? In Polen schlägt der LGBTQI Community so viel Hass entgegen wie in keinem anderen EU-Land. Im letzten Präsidentschaftswahlkampf wurde offen gegen sexuelle Minderheiten gehetzt. Darüber sprechen wir mit Martin Adam, Korrespondent für Polen und mit Roman Mellah, er arbeitet für das ARD Studio Tokio. Und wie steht es um die LGBTQI Rechte in Deutschland? Das klären wir mit Gabriela Lünsmann, Vorsitzende des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland.

Moderation: Janina Werner