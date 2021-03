Vom Impf-Chaos war in den letzten Wochen immer wieder die Rede, wenn es um die Impfstoff-Vergabe in Deutschland ging. Und immer wieder wurde die Frage gestellt, was andere Länder besser machen, wie zum Beispiel die USA. Dort sind Mitte März 2021 bereits 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft, bei uns nur gut 3 Prozent. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden bereits zwei Drittel der Impfdosen gemessen an der Bevölkerungszahl verabreicht. Ärmere Länder müssen dagegen auf einen Impfstoff noch warten. Moderatorin Natalie Amiri fragt ARD-Korrespondentin Christiane Meier aus dem Studio New York, ARD-Korrespondent Daniel Hechler aus dem Studio Kairo sowie Clemens Schwanhold von der Entwicklungsorganisation ONE: Wie kann eine Impfgerechtigkeit ermöglicht werden und welche Gefahren drohen uns, wenn wir das nicht schaffen?