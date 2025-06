Extra | Israel greift iranische Atomanlagen an – Was droht jetzt?

Israel hat in der Nacht gezielt iranische Atom- und Militäranlagen angegriffen – darunter zentrale Standorte des iranischen Nuklearprogramms. Mehrere hochrangige Kommandeure wurden getötet, der Iran spricht von einer Kriegserklärung. Was war das Ziel des Angriffs und was hat Israel damit bezweckt? Wie schwer sind die Schäden an der Atominfrastruktur? Und wie reagiert Teheran? Im Gespräch mit Natalie Amiri ordnen unsere ARD-Korrespondent:innen Katharina Willinger aus Istanbul und Jan Kitzler aus Tel Aviv die Lage ein.

Host: Natalie Amiri

Redaktion: Stefan Jäntsch, Manon Harenberg, Judith Schacht

Produktion: Atul Barth

Redaktionsschluss: 13.06.2025 / 14 Uhr

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire

Bildbeschreibung: Ein Gebäude steht bei Nacht in Flammen und es steigt dichter, dunkler Rauch auf.