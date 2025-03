Extra | Eklat im Oval Office: Was bedeutet das für uns?

Bei einer hitzigen Pressekonferenz im Weißen Haus gerieten US-Präsident Trump, sein Vize J. D. Vance und der ukrainische Präsident Selenskyj am Freitag aneinander. Die Folge: Selenskyj verlässt den Sitz des US-Präsidenten vorzeitig. Im Weißen Haus wurde deutlich, was viele nicht wahrhaben wollten: Die USA, einst unser engster Partner, haben sich strategisch neu ausgerichtet. Wir ordnen für Euch ein und sprechen mit:

Den ARD-Korrespondentinnen Kerstin Klein in Washington und Birgit Virnich in Kiew darüber, wie sie die Eskalation wahrgenommen haben. Gibt es überhaupt noch einen Weg, mit US-Präsidenten Trump zu verhandeln? Verhandlungsexperte Matthias Schranner gibt Antworten. Und wie sich Europa jetzt aufstellen muss, weiß Militärexperte Prof. Dr. Carlo Masala.

Redaktion: Julia Schuster, Eva Münch, Nils Kopp, Judith Schacht

Moderation: Natalie Amiri

Redaktionsschluss: Montag, 03.03.2025

