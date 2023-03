Drogenkrieg in Europa

Jeden Tag kommen Container mit Kokain aus Südamerika in den Niederlanden und Belgien an, dann wird die Droge weiter in Europa verteilt. Das Problem: Die riesigen Häfen lassen sich kaum noch kontrollieren. In den Niederlanden tobt bereits seit Jahren ein blutiger Krieg der Drogenmafia. Anwälte und Journalisten werden auf offener Straße erschossen, Journalisten, die über das Thema berichten, brauchen oftmals Polizeischutz. Wer regiert in den Niederlanden: noch der Staat oder die Mafia? Das klären wir mit Korrespondent Michael Grytz und wir schauen nach Peru, wo die Koka-Pflanze unter anderem angebaut wird. Der Anbau und die Weiterverarbeitung ist ein lukratives Geschäft, aber indigene Kleinbauen haben jetzt genug, sie wollen verhindern, dass immer mehr illegale Koka-Produzenten ihre Pflanzen auf ihrem Gebiet anbauen, darüber berichtet Matthias Ebert.