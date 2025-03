Drogenkrieg in Ecuador: Warum das Land so eskaliert

Ecuador galt lange Zeit als sicher — doch letztes Jahr war Ecuador das Land mit der höchsten Mordrate in ganz Südamerika. Seit 2019 nimmt die Gewalt in dem kleinen Land an der Pazifikküste stetig zu, Ecuador ist zur Drehscheibe des internationalen Drogenhandels geworden. Wie konnte es so weit kommen, was unternimmt die Politik gegen die Sicherheitskrise und welche Auswirkungen hat der Drogenkrieg in Ecuador auf Europa? Darum geht es im neuen Weltspiegel Podcast. Unsere Gesprächspartnerinnen sind ARD-Südamerika-Korrespondentin Xenia Böttcher und Kathrin Schmid aus dem ARD-Studio in Brüssel.

Moderation: Natalie Amiri

Redaktion: Stefan Jäntsch, Eva Münch, Nils Kopp

Mitarbeit: Caroline Mennerich, Anna Stosch

Redaktionsschluss: Mittwoch, 12.03.2025

