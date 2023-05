Die Türkei wählt: Wechsel oder weiter so?

Am 14. Mai entscheidet sich, ob es in der Türkei zu einem politischen Wechsel kommt, oder ob weiterhin Langzeitpräsident Erdogan regieren wird. Viele junge Türken und Türkinnen kennen nur Erdogan als Präsidenten, schließlich regiert er seit 20 Jahren. Im Moment scheint es so, als wären Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu in Umfragen gleichauf. Die Kritik nach dem verheerenden Erdbeben war groß. Hilfe kam nicht schnell genug in die zerstörten Gebiete. Könnte das Erdogan die Wahl kosten, wie wird in der Erdbebenregion überhaupt gewählt, und wofür steht Gegenkandidat Kılıçdaroğlu? Das fragen wir ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Rund 1,5 Millionen Deutsch-Türk:innen können jetzt schon ihre Stimme in Deutschland abgeben. Bei der letzten Wahl 2018 gab es auch in Deutschland gute Zustimmungswerte für Präsident Erdogan. Wie ist die Stimmung jetzt in der deutsch-türkischen Community, und findet überhaupt türkischer Wahlkampf in Deutschland statt? Darüber sprechen wir mit dem freien Journalisten Eren Güvercin.