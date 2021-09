Deutschland wählt - Wer manipuliert unsere Meinungen?

Es ist das Thema an diesem Wochenende: Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Die Abstimmung selbst – mit Zettel und Stift – lässt sich kaum manipulieren. Wohl aber die Meinungen der Wählerinnen und Wähler. Im Internet werden gezielt Falschmeldungen gestreut, ganze Desinformationskampagnen gefahren – zum Teil auch aus dem Ausland – um einzelne Kandidat:innen zu diskreditieren. Wie viel Schaden richten solche Attacken an? Wer steckt dahinter? Und wie können wir uns davor schützen?

Darüber sprechen wir mit Peter Kreysler. Der Journalist hat undercover in London recherchiert, bei PR-Firmen, die gezielt Fake News und Desinformationen verbreiten um Wähler:innen zu beeinflussen. Mit Martha Wilczynski (ARD Moskau) sprechen wir über den Einfluss Russlands und über den Sender RT. Warum wütende Posts sich im Netz besser verbreiten, erklärt die österreichische Digital-Expertin Ingrid Brodnig. Sie gibt auch Tipps, wie wir uns vor Fake News in unseren Social Media Timelines schützen können.

Hier geht’s zum Radiofeature „Virtuelle Propaganda“ von Peter Kreysler

https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/virtuelle-propaganda-oder-doku-ueber-digitale-stimmungsmache-im-wahlkampf/ard-de/92281938

Hier geht’s zur Doku „Wahlkampf undercover: Wie PR-Profis uns manipulieren“ von Peter Kreysler:

https://www.ardmediathek.de/video/doku-und-reportage/wahlkampf-undercover-wie-pr-profis-uns-manipulieren/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWJlZTMxMzliLTRlNTAtNGM1MC1iNmYyLWNjY2FlMjJkNGFkOQ/