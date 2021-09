Der Wettkampf um die Weltmacht

China gilt als die größte strategische Herausforderung der USA. Ein Punkt in dem sich Republikaner und Demokraten ausnahmsweise einmal einig sind. Denn mit China rückt ein Spieler auf dem internationalen Schachbrett immer weiter vor und kommt dem „König USA“ bedrohlich nah. Staatschef Xi Jinping formuliert dabei ganz offen und so deutlich wie keiner vor ihm einen Führungsanspruch seines Landes. Ein Kräftemessen der Superlative. Wie sich dieser Konflikt in den nächsten Jahren weiter entwickeln könnte, darüber spreche ich mit Jan Philipp Burgard in Washington, Steffen Wurzel in Shanghai und Thomas Kleine-Brockhoff in Berlin.