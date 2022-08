Der neue Kalte Krieg - Das Baltikum und die Russen

Der Krieg in der Ukraine ist jeden Tag Thema in der Tagesschau. Aber es gibt eine Region, die uns noch näher ist – und die sich zu einem neuen Hotspot zwischen Russland und Europa entwickeln könnte, zwischen Russland und der NATO. Diese Region liegt an der Ostsee: Das sind einmal die baltischen Staaten, Litauen, Lettland, Estland, wo auch viele Menschen russischer Herkunft leben. Und das ist Kaliningrad, das frühere Königsberg – eine russische Exklave – komplett umgeben von NATO-Staaten. Was braut sich hier zusammen seit dem Krieg in der Ukraine? Darüber wollen wir heute sprechen. Mit Ina Ruck, die gerade in Kaliningrad auf Drehreise ist und mit Christian Blenker, unserem Korrespondenten fürs Baltikum, der von der anderen Seite drauf schaut. Er war gerade auf einer spannenden Reise in Lettland und Estland.