Das Oregon-Experiment: Harte Drogen - ohne Strafe?

Immer mehr Menschen sterben in den USA an Drogen. Heroin, vor allem Fentanyl, gibt es an jeder Ecke. Wir sprechen diesmal im Podcast über diese krasse Drogenepidemie, die die USA gerade erleben. Wir sind in Portland, in Oregon. Der Bundesstaat versucht mit einem ziemlich drastischen Experiment, die Drogenschwemme in den Griff zu bekommen. Aber gelingt ihm das überhaupt?

Unser ARD-Korrespondent Jan Koch, der gerade dort war, erzählt, was er in Oregon erlebt hat - und es war nicht ganz ungefährlich.