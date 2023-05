Stellt Euch eine Welt vor, in der alles in Ordnung ist. Gibt’s nicht? Doch! Man muss ins Flugzeug steigen und ganz schön lange fliegen – nach Neuseeland. Auch Neuseeland ist kein Schlaraffenland. Das Land hat auch Probleme. Nur: Unsere Korrespondentin Sandra Ratzow reist für ihren Job oft nach Neuseeland. Und jedes Mal fällt ihr dabei auf, wie anders die Atmosphäre dort ist: Die Menschen gehen freundlicher miteinander um, wirken ausgeglichener, zufriedener, irgendwie glücklicher. Was läuft da in Neuseeland so ganz anders als bei uns? Und können wir uns was abgucken? Darüber spricht Moderator Philipp Abresch mit Sandra Ratzow und der Filmemacherin Alexandra Bidian. Gerade eben waren die beiden wieder einmal in Neuseeland und haben eine richtig tolle Weltspiegel-Doku mitgebracht.

Die zugehörige Weltspiegel Doku findet ihr in der ARD-Mediathek unter dem Titel “Das Neuseeland-Experiment: Was uns Menschen glücklich macht” und hinter diesem Link:

https://1.ard.de/WeltspiegelDokuDasNeuseelandExperiment