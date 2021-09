Covid19-freie Regionen

Ja, es gibt sie noch: Covid-19-freie Zonen. Beim Blick auf die Weltkarte mit Corona-Zahlen zeigt sich, dass Staaten wie Neuseeland, Vietnam oder Uruguay erstaunlich wenige bis gar keine Covid-19-Erkrankten haben. Woran liegt das? Und was können wir daraus lernen beim Umgang mit der Pandemie in Deutschland und in Europa? Moderatorin Natalie Amiri spricht mit dem ARD-Korrespondenten Matthias Ebert über südamerikanische Corona-freie Inseln, mit Holger Senzel, ARD-Studio Singapur, über die erstaunlichen Zahlen in südostasiatischen Ländern und mit Dr. Maximilian Gertler von Ärzte ohne Grenzen über seine Erfahrungen auf dem afrikanischen Kontinent zu Corona-Zeiten.