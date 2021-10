Computerspielen - drei Stunden die Woche

Warum Chinas Jugend ein Computerspiele-Problem hat und wie die Partei das lösen will – darüber sprechen wir diesmal im Weltspiegel Podcast. Online Gaming ist eine riesige Branche. Vor allem in Asien. Die besten Spieler sind absolute Stars. Wer gewinnt, der kann sich über enorme Preisgelder freuen.

China hat gerade den Stecker gezogen. Die kommunistische Führung in Peking hat entschieden: Zocken - nur noch drei Stunden in der Woche. Und das ist erst der Anfang. Welche Regeln sich die Regierung noch alle ausgedacht hat für junge Menschen in China, darum geht’s in dieser Folge. Philipp Abresch spricht mit den China-Korrespondenten Daniel Satra und Ruth Kirchner.