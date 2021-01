Aktuell auf ein Konzert gehen? Ein absurde Vorstellung. Aber es geht! Nämlich in vielen ostasiatischen Ländern. So hat China im Vergleich zu uns die Pandemie ein Jahr nach Ausbruch fast im Griff, Deutschland wird dort belächelt für seine zögerlichen Maßnahmen. Können wir von China lernen? Darüber spricht Moderatorin Natalie Amiri mit Tamara Anthony aus dem Studio Peking, mit dem Präsidenten eines chinesisch-deutschem Freundschaftskrankenhauses in Wuhan, Prof. Eckhard Nagel, und mit Katrin Schirner aus dem Hauptstadtstudio in Berlin.