Bosnien und Herzegowina: Ist der Friede in Gefahr?

Die Lage in Bosnien und Herzegowina ist so angespannt wie seit den Jugoslawienkriegen nicht mehr. Der mächtige Serbenführer Milorad Dodik scheint die aus zwei Teilstaaten bestehende Republik zerstören und den serbischen Teil des Landes abspalten zu wollen. Um dieses Ziel zu erreichen, greift er zu korrupten und brutalen Mitteln und gefährdet den zerbrechlichen Frieden, der in seinem Land seit dem Bosnienkrieg herrscht. ARD-Korrespondenten Anna Tillack und Srdjan Govedarica berichten in der neuen Folge des Weltspiegel-Podcasts von einem Land, das tief gespalten ist. Im Gespräch mit Fumiko Lipp außerdem Neven Klepo vom Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“. Er erzählt von Krieg, Auswanderung und dem Traum von einem neuen Miteinander.