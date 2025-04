Boliviens Megaknast: Universität des Verbrechens?

Drogen, Gewalt, Korruption, Prostitution – das ist Alltag in Palmasola, dem größten Gefängnis Boliviens. Die mehr als 9000 Insassen verwalten sich zu großen Teilen selbst. Trotzdem gibt’s eine strenge Hierarchie. Wer Geld hat, hat Vorteile – und die Chance, schneller zurück in die Freiheit zu kehren. Joana Jäschke spricht mit Xenia Böttcher, ARD-Korrespondentin für Südamerika, über ihre gemeinsame Recherche im Megaknast. Was macht das Gefängnis mit den Leuten? Und geht man hier womöglich krimineller wieder raus, als man reingekommen ist? Denn wie sie von der Kriminalexpertin Gabriela Reyes gehört haben: „Die Gefängnisse in Bolivien sind Universitäten des Verbrechens."

