Es ist ein Jahr her, dass die Menschen trotz Corona auf die Straßen gingen, um nach der Ermordung von George Floyd gegen Polizeigewalt zu demonstrieren – in den USA und in vielen anderen Ländern der Welt. Der Hashtag #blacklivesmatter ging viral. Auch in Deutschland gab es Proteste gegen Rassismus. Darüber spricht Moderatorin Natalie Amiri mit unserem ARD-Korrespondenten Torsten Teichmann aus dem Studio Washington und mit Winnie Akeri von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.