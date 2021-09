Bildungskrise weltweit? Schule in Corona-Zeiten

Schüler und Schülerinnen haben sich früher gefreut, wenn die Schule ausfiel. Jetzt freuen sie sich darüber, wenn sie endlich wieder zurückkehren können. Manche Kinder haben seit fast einem Jahr keine Schule mehr besucht. Wie sehr verändert die Pandemie die Bildungschancen weltweit? Matthias Ebert war in einer Favela in Rio de Janeiro unterwegs. Dort sind besonders arme Kinder betroffen. Der Sprecher von UNICEF-Deutschland Rudi Tarneden rechnet damit, dass viele Kinder, vor allem Mädchen, auch nach Corona nicht mehr in die Schule zurückkehren und eher früh verheiratet werden. Und Carsten Schmiester berichtet, dass es in Estland gut klappt mit dem digitalen Unterricht.