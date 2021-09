Bescherung

Dieses Jahr wird Weihnachten so ganz anders sein. Ohne Riesenfamilienfest, ohne Umarmung der Großeltern als Dank für das Geschenk. Und vielleicht ändert sich auch das Schenken an sich? Mit dem Skandinavien-Korrespondenten Christian Blenker spricht Esther Saoub über das “Geschenk des Jahres” in Schweden: einen Gaskocher! Und ARD-Reporter Thomas Aders erzählt von einem Projekt in den Niederlanden: Freiwillige erfüllen sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch. Diese Art von Geschenken klingt zwar traurig, kann aber richtig Spaß machen!

Wer mehr über die Stiftung erfahren will: https://www.ambulancewens.nl/ Und die Reportage von Thomas Aders steht hier: https://www.arte.tv/de/videos/093707-004-A/re-der-letzte-wunsch/