Beirut - 1 Jahr nach der Explosion

Alle in Beirut wissen, was sie vergangenes Jahr am 4. August gemacht haben: An dem Tag, als im Hafen der Stadt 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft geflogen sind. Ein Ereignis, dass sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. 190 Menschen starben. Ganze Stadtviertel wurden zerstört. Wir fragen ein Jahr danach: Wo steht der Libanon heute? Und sprechen darüber mit Ramin Sina, der als Reporter kurz nach der Explosion in Beirut war und dort unter der Aufräumenden Mouin Jabr, einen libanesischen Podcaster, kennengelernt hat. Heiko Wimmen analysiert für die International Crisis Group die politische Lage im Libanon. Und Ute Brucker erzählt von ihren aktuellen Recherchen im Land.

