Beeren-Boom: Wer gewinnt? Wer verliert?

Macht ihr euch Gedanken drüber, welches Obst bei uns Saison hat? Himbeeren oder Blaubeeren sind es zumindest nicht. Und trotzdem finden wir sie überall in den Regalen in unseren Supermärkten – auch im Winter. Sie kommen mal aus Marokko, aus Portugal, aus Südafrika oder aus Südamerika. Wie nachhaltig ist das eigentlich? Und wer pflückt die Beeren, die in unseren Müslischalen und Milchshakes landen? Wir sprechen mit ARD-Korrespondent Matthias Ebert, der eine Blaubeeren-Plantage in Peru besucht hat. Und die Filmemacherin Lourdes Picareta erzählt von ihrer Recherche in Portugal, wo tausende Menschen aus Indien oder Pakistan Himbeeren pflücken – in der Hoffnung auf einen portugiesischen Pass.

Hier könnt ihr den Film “Himbeervisum” anschauen: https://www.arte.tv/de/videos/100293-006-A/re-portugals-himbeervisum/