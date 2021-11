Australien - Der längste Lockdown aller Zeiten

Wir müssen mal wieder über Corona reden. Irgendwas ist ziemlich schief gegangen hier in Deutschland, so hat man den Eindruck.

Warum sind die Intensivstationen so übermäßig voll, die Pflegerinnen und Pfleger so dermaßen am Anschlag? Warum müssen auch jetzt noch so viele Menschen sterben, trotz aller Warnungen der Experten? Und warum müssen fast alle anderen jetzt wieder in langen Schlangen in der Kälte stehen, um sich ihren Booster zu holen?

Das Ausland guckt verwundert auf die Deutschen. Corona-Probleme gibt es überall. Gehen andere Länder vielleicht anders damit um, Australien, Singapur, Österreich oder der einstige Impf-Überflieger Serbien?

Fragen wir nach heute bei unserer Korrespondentin Sandra Ratzow in Singapur und unserem bei Korrespondenten Christian Limpert in Wien.