Aufforsten gegen Klimawandel

Kenia will seine Waldfläche von derzeit sieben auf zehn Prozent der Landesfläche vergrößern. Ein enormes Aufforstungsprojekt gegen die verheerenden Dürren. Denn was viele nicht wissen: Bäume sorgen dafür, dass es regnet, sagt ARD-Korrespondent Norbert Hahn in Nairobi. Außerdem schauen wir nach Vietnam und fragen ARD-Korrespondentin Lena Bodewein, wie dort Mangroven das Meer zurückdrängen. Und wir sprechen mit der Biologin Nina Schönemann über das Ökosystem Wald und darüber, warum Europa Urwälder braucht.