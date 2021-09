Atomkraft, ja bitte?

Während wir in Deutschland den Atom-Ausstieg schon seit über 10 Jahren fest beschlossen haben, setzen viele andere Länder derzeit wieder mehr auf die Kernspaltung als Mittel zur – klimaneutralen – Stromerzeugung. Nur so ließen sich die Klimaziele von Paris auch einhalten. Oder geht es hier um Machtpolitik? Russland, zum Beispiel, baut und finanziert in vielen Ländern AKWs, unter anderem auch in der Türkei, wo Präsident Erdogan selbst schon seinen Wunsch nicht verheimlicht hat, irgendwann mal auch die Atomenergie militärisch einsetzen zu können. Moderatorin Natalie Amiri spricht mit ARD-Korrespondentin Claudia Buckenmaier aus dem Studio Washington, mit ARD-Korrespondenten Michael Schramm aus dem Studio Istanbul und mit der Deutsch-Japanerin Emu-Felicitas Ostermann, die vor zehn Jahren in Japan als Schülerin lebte, als es dort zum GAU kam.