Annäherung statt Eiszeit? Russland und die USA

Diese Woche gab es erste offizielle Gespräche zwischen Russland und den USA und der NATO Russland-Rat traf sich nach zweieinhalb Jahren Pause. Seit Jahren sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgekühlt. Der aktuelle Grund: der Ukraine-Konflikt. Im Westen wächst die Sorge vor einem erneuten russischen Einmarsch ins Nachbarland Ukraine. Russland wiegelt ab und fühlt sich von der NATO-Ostererweiterung bedrängt. Was können diese Gespräche überhaupt bewirken und gibt es eine Lösung? Janina Werner spricht mit Demian von Osten, ARD Korrespondent in Moskau, er war gerade in der Ukraine. Markus Preiß, Leiter des ARD-Europastudios in Brüssel, ordnet uns ein, welche Rolle die EU bei diesen Gesprächen überhaupt spielt.