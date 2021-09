Afghanistan: Zukunft mit den Taliban?

42 Jahre Krieg, rund 1,5 Millionen Tote – und bis heute sterben täglich weitere Menschen. Höchste Zeit, über Frieden zu reden in Afghanistan. Seit September reden Vertreter der vom Westen unterstützten Regierung mit Vertretern der Taliban. Ergebnis: bisher keins. Kein Wunder sagt der ZEIT-Journalist Wolfgang Bauer. Er war fünf Tage im Talibangebiet unterwegs und hat die islamistischen Kämpfer gefragt, wie sie sich einen Frieden vorstellen. ARD-Korrespondentin Sibylle Licht erzählt von der anderen Seite: eine Unternehmerin will ihre mühsam errungene Freiheit unter keinen Umständen wieder hergeben. Das Land ist gespalten und tief verwundet sagt auch Dr. Azim Mosafer. Er ist Chirurg in Deutschland, lehrt und arbeitet aber auch in seiner alten Heimat Afghanistan.