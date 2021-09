Afghanistan: Alles umsonst

Nur Wochen nach dem der Terroranschlag am 11. September landen die ersten US-Truppen in Afghanistan. Kampf gegen die Taliban, Kampf für Demokratie und Menschenrechte. Auch Deutschland ist 20 Jahre lang dabei – der längste Einsatz der Bundeswehr. An diesem Wochenende holt Deutschland seine letzten Soldatinnen und Soldaten zurück. Was hat der Einsatz gebracht? Und was steht den Menschen in Afghanistan jetzt bevor? Darüber spricht Philipp Abresch mit Dunja Neukam, die viermal als Soldatin in Afghanistan im Einsatz war, mit Gabor Halasz, unserem langjährigen Afghanistan-Korrespondenten, und mit Nadia Nashir vom Afghanischen Frauenverein in Hamburg.