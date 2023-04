75 Jahre Israel - Krise statt Feierlichkeiten

per Mail teilen

Das Land Israel hat bald einen Grund zu feiern: Seit 75 Jahren gibt es den Staat. Doch im Moment ist die politische Situation dort extrem angespannt: die geplante Justizreform von der neuen, rechten Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, wogegen die Menschen regelmäßig demonstrieren, Gewalt auf dem Tempelberg in Jerusalem über die Osterfeiertage, Raketen aus den Nachbarländern Libanon und Syrien und zurück. Was bedeutet das für das Land und die Region? Welche Rolle spielt die Regierung? Und hält die Demokratie Israels dem allem Stand? Dazu spricht Moderatorin Fumiko Lipp mit zwei ARD-Korrespondenten in Israel: Jan-Christoph Kitzler und Christian Limpert.