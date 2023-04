60 Jahre Weltspiegel - Russland im Wandel

Seit 1963 berichten ARD-Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen über spannende Ereignisse aus allen Teilen der Welt. Zu Zeiten, als noch nicht jeder immer und überall hinreisen konnten, brachte der Weltspiegel die Geschichten aus der Welt ins Wohnzimmer. Politische und gesellschaftliche Veränderungen - ob in China, in den USA, oder weltweit - auch in Russland hat der Weltspiegel über Jahrzehnte Menschen begleitet und Geschichten dokumentiert. Mit der Fernsehkorrespondentin Ina Ruck, die seit 20 Jahre fast durchgehend aus Russland berichtet und mit Hörfunkkorrespondentin Christina Nagel wollen wir die Entwicklung vom Sowjetreich zum Angriffskrieg in der Ukraine besprechen, vor allem aber auf die Menschen blicken, die all diese Veränderungen miterlebt haben. „Man muss tatsächlich viel unterwegs sein, um dieses riesige Land zu verstehen,“ sagt Ina Ruck. Ihre Kollegin Christina Nagel ist u.a. besonders beeindruckt vom Improvisationstalent der Russen: „Also nicht nur, wie sie mit den Sanktionen umgehen, sondern auch, wie sie z.B. Spülmaschinen anschließen, wenn der Stecker nicht neben den Kühlschrank passt.“