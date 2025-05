Bewirb dich bei City of Love!

Du bist Single und auf der Suche nach einem neuen Partner oder einer Partnerin? Du hast Lust auf ein Blind Date vor laufender Kamera und hättest Spaß an einem Städtetrip nach Stuttgart, Frankfurt oder München – oder lebst sogar in einer dieser Städte? Dann bewirb dich bei unserer neuen Reise-Dating-Show „City of Love“ mit Lola Weippert für die ARD Mediathek.